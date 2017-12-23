Маккейн: надання Україні протитанкових комплексів Javelin посилить безпеку

Голова Комітету з питань збройних сил Сенату США (верхня палата Конгресу) Джон Маккейн заявляє, що надання Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin сприятиме створенню стабільніших умов безпеки.

Про це йдеться у заяві на особистому сайті сенатора.

"Повідомлення про рішення президента Трампа забезпечити Україну протитанковими комплексами Javelin знаменує ще один важливий крок у правильному напрямку та надсилає рішучий сигнал, що Сполучені Штати підтримуватимуть своїх союзників та партнерів у боротьбі на захист власного суверенітету та територіальної цілісності", - заявив Маккейн.

За словами сенатора, це рішення давно назріло.

«Але, оскільки Володимир Путін продовжує підривати стабільність в Україні, а керовані Росією сили загострювати смертельні напади, це рішення не могло з'явитися у більш важливий час. Забезпечення України спроможностями, яких вона потребує для стримування та захисту проти подальшої російської агресії, сприятиме створенню стабільніших умов безпеки, що є необхідним для мирного урегулювання цього конфлікту. Іншими словами, як я давно доводив, надання Україні оборонної летальної допомоги не суперечитиме миру в Україні, якого вкрай важливо досягти", - наголосив Маккейн.

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Як повідомляв УНІАН, український уряд неодноразово просив США надати переносні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin.

22 грудня телеканал ABC News з посиланням на численні джерела в Держдепартаменті США повідомив, що президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу Україні протитанкових ракет. Загальна вартість оборонного пакету становитиме 47 млн. доларів. Він включатиме 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Разом з тим у Держдепартаменті заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал". Рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні в захисті її територіальної цілісності, і на те, щоб «стримати подальшу агресію». При цьому в Держдепартаменті не уточнили, про який саме «посилений оборонний потенціал» йдеться.

Своєю чергою після появи інформації про рішення Білого дому надати Україні озброєння для захисту від російського вторгнення в МЗС РФ заявили, що США переступили межу і «розпалюють війну».