У "ЛДНР" обмежують бюджетникам виїзд на підконтрольну Україні територію - Міноборони

Окупанти обмежують можливість виїзду на підконтрольну Україні територію людям, які працюють у так званих органах місцевої влади та бюджетникам, задля запобігання подальшому зниженню довіри населення тимчасово захоплених районів Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

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«За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, задля запобігання подальшому зниженню довіри населення тимчасово захоплених районів Донбасу, російсько-окупаційна адміністрація обмежує можливість виїзду на підконтрольну Україні територію особам, які працюють у так званих органах місцевої влади та бюджетникам», - сказав він.

За словами речника, зокрема, працівникам медичних та навчальних закладів під підпис доведено розпорядження ватажка однієї із фейкових республік про заборону на в’їзд без оформлення спеціального дозволу.

«Щодо тих, хто відмовився поставити свої підписи, нині складають акти, які передають до нелегітимних правоохоронних органів. Такі заходи окупаційної влади обурюють працівників бюджетної сфери, і дехто з них змушений звільнитися з роботи», - додав Гуцуляк.

15 січня ЗМІ повідомили, що ватажки "ДНР" заборонили бюджетникам виїжджати на неокуповані території України.