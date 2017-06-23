У "ЛНР" бюджетникам заборонили виїжджати на підконтрольну Україні територію - ЗМІ

В окупованому Луганську у вишах з'явилися накази, в яких змушують викладачів підписати згоду на їхню відмову від поїздок на підконтрольну Україні територію.

"Ці накази принесли на кафедру кілька днів тому. У них нас лякають тим, що СБУ може взяти нас у заручники. Ось такий ідіотизм. Я не стала підписувати", - сказала LIGA.net викладач колишнього університету імені Даля (колишній Східноукраїнський університет імені Володимира Даля, - УНІАН.) Катерина.

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Ще один співрозмовник підтвердив інформацію, що в сільгоспуніверситеті міста також викладачам "наполегливо рекомендують" підписати наказ.

"Мої знайомі намагаються не робити цього, оскільки не готові відмовитися від поїздок в Станицю та Сєвєродонецьк до своїх рідних. Ясно одне - залякування, розраховане на це", - сказав луганчанин Сергій.

За інформацією LIGA.net подібні накази отримали всі так звані бюджетні організації.