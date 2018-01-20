На Донбасі хочуть створити зони безпеки навколо об'єктів критичної інфраструктури

Збройні сили України готові й надалі плідно співпрацювати з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) над вирішенням ключових гуманітарних питань на лінії зіткнення на Донбасі, в тому числі створенням зон безпеки навколо об’єктів критичної інфраструктури.

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Про це під час зустрічі з головою делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Аланом Ешліманом заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю ЗСУ.

«Ми високо цінуємо конструктивну співпрацю, яка складається між Збройними силами України та представниками Червоного Хреста. Готові працювати разом у вирішенні таких важливих питань, як створення зон безпеки навколо об’єктів критичної інфраструктури, а також забезпечення руху через лінію зіткнення, зокрема, через КПВВ «Золоте» та через міст поблизу Станиці Луганської», — наголосив Муженко.

«Люди, які нині залишаються на окупованих територіях, є громадянами України. Це наші люди, і ми, як Збройні сили України, зробимо все можливе, щоб захистити критично важливі для них об’єкти інфраструктури. Руйнація таких об’єктів не лише становить небезпеку для українських військових, але й створює загрози для десятків тисяч людей, які опинилися на лінії зіткнення», — додав начальник Генштабу.

Представник Міжнародного Комітету Червоного Хреста запевнив, що його організація продовжуватиме надавати допомогу в пошуку та ідентифікації українських військовослужбовців, які були захоплені в полон під час бойових дій на сході України, а також в організації їх обміну та повернення додому.