Катеринівка на Луганщині вже тривалий час підконтрольна ЗСУ - штаб

Військовослужбовці ЗСУ допомагають місцевому населенню у вирішенні нагальних питань.

Населений пункт Катеринівка Луганської області уже тривалий час підконтрольний Україні. Про це йдеться в заяві прес-центру штабу АТО у Facebook.

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«Повідомляємо, що населений пункт Катеринівка Луганської області, який розташований поблизу лінії розмежування, уже тривалий час підконтрольний Україні. Військовослужбовці Збройних сил України допомагають місцевому населенню у вирішенні нагальних питань та поверненні до мирного життя», - сказано в заяві.

Як відомо, сьогодні низка ЗМІ та волонтери у соцмережах написали, що Катеринівку повернено в Україну.