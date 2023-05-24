На Мар’їнському напрямку численні атаки противника відбито в районі міста Мар’їнка.

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Про це йдеться у зведенні Генштабу. Так, на Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Котлярівки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнала ціла низка населених пунктів.

На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав. Там же завдав авіаудару. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, і Спірне на Донеччині.

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На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Хромового. Завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського, Білої Гори, Озарянівки та Торецька.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Первомайського. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку численні атаки противника відбито в районі міста Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнала також низка населених пунктів області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Пречистівки.

Ситуація в Бахмуті

Боротьба за місто триває вже давно, але окупанти ніяк не можуть його захопити. ВСУ там тримають оборону. 23 травня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що певна частина Бахмута під контролем Збройних сил України. Але в ISW звернули увагу на те, що Генштаб вперше з грудня 2022 року не згадав у вечірньому зведенні про ситуацію в Бахмуті.

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