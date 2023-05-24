Ймовірно, це сталося через те, що "вагнерівці" мають певне просування вглиб Бахмута.

Генеральний штаб ЗСУ вперше з грудня 2022 року не повідомив про бої в Бахмуті. Ймовірно, це сталося через можливе просунення "вагнерівців" углиб міста.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики нагадали, що вчора українські офіційні особи заявили про зниження темпу боїв на Бахмутському напрямку. Разом з тим, ЗСУ контратакують на флангах поблизу міста.

При цьому, у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ вперше з грудня 2022 року не повідомив про бої в Бахмуті, що свідчить про те, що сили групи "Вагнера", ймовірно, просунулися далі вглиб міста.

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Водночас повідомлялося про невдалий наступ окупантів поблизу Хромового, розташованого на захід від Бахмута.

Бої за Бахмут - останні новини

Місто, у якому до війни мешкало понад 70 тисяч українців, після приходу "русского мира" перетворилося у руїну та стало епіцентром запеклих боїв. 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вчергове заявив, що його найманці повністю "захопили" Бахмут Донецької області. Він також анонсував вихід "вагнерівців" з міста 25 травня "на відпочинок і перепідготовку".

23 травня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що певна частина Бахмута все ще під контролем Збройних сил України.

Водночас Пентагон заявив, що не робитиме публічних оцінок щодо того, чи дійсно російські війська повністю захопили Бахмут Донецької області. Водночас у відомстві визнають, що РФ контролює значну частину міста.

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