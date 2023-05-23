Данілов наголосив, що на тому напрямку ворог зазнав великих втрат.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українські військовослужбовці досі контролюють певну частину Бахмута Донецької області.

"Якщо вони (росіяни – ред.) вважають, що взяли Бахмут, я можу сказати, що це не так. На сьогоднішній день частина Бахмута знаходиться під нашим контролем. Я не можу сказати всього, але частина Бахмута все ще під нашим вогнем", – розповів він CNN.

Він також підтримав рішення командування щодо утримання міста до останнього. За словами Данілова, на тому напрямку ворог зазнав великих втрат.

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"На Бахмутському напрямку загинула велика кількість російських військовослужбовців, не тільки "вагнерівців", а й спецназу, десантників та представників інших родів військ російської армії. Було знищено величезну кількість техніки, і вони витратили там величезну кількість боєприпасів", – наголосив секретар РНБО.

Ситуація на Бахмутському напрямку: останні новини

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські воїни можуть взяти Бахмут Донецької області в тактичне оточення. За його словами, це може стати реальним, якщо Збройні сили продовжать просуватися по флангах на тому напрямку.

За інформацією Череватого, зараз в районі Бахмута участь у бойових діях беруть понад 40 тисяч російських окупантів. Ворог щоденно зазнає втрат на тому напрямку – йдеться про понад 100 вбитими й стільки ж пораненими.

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