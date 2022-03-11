Дані супутників показують, що деякі елементи колони "перемістилися" в ліси і засаджені деревами райони.

Нові супутникові знімки, зроблені в четвер, показують, що російський військовий конвой на північний захід від Києва, що розтягнувся більш ніж на 64 кілометри, "значною мірою розосередився і передислокувався".

Про це повідомляє Maxar Technologies, передає CNN.

За даними Maxar, супутникові знімки показують, що деякі елементи колони "перемістилися" в ліси і засаджені деревами райони біля Луб'янки. Супутникові знімки були зроблені об 11:37 за київським часом у четвер.

Буксирувана артилерія та інша техніка ховаються в рідкісних заростях дерев біля Луб'янки — приблизно в п'яти кілометрах на північний захід від авіабази "Антонов".

У Берестянці - приблизно в 15 км на захід від авіабази — кілька бензовозів і, за даними супутників, судячи з усього, реактивні системи залпового вогню, стоять в полі біля дерев.

На південний схід від Іванкова - кінця 60-кілометрової колони - на проїжджій частині все ще можна побачити кілька вантажівок і обладнання.

Нагадаємо, раніше біля села Мокрець на Київщині у російських окупантів відібралии 7 танків і 1 БРМ.

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