Під Києвом українські військові показали нову "колекцію" трофеїв від окупанта.

В результаті бою біля села Мокрець на Київщині українські військові знешкодили окупантів. Як наслідок, у росіян мінус 3 танки, ЗРК "Тор" і 2 МТЛБ. Серед "трофеїв", які вдалося відібрати у армії країни-агресора - 7 танків Т-72 і 1 БРМ.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна потребує великих обсягів військової підтримки.

Він акцентував, що тепер, коли вторгнення відбулося і російські війська руйнують українські міста і вбивають мирних людей, Україна отримує військову підтримку, але недостатньо.

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