Крутков змінив полковника ЗСУ Павла Палісу, який став заступником керівника ОП.

Новим командиром 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" призначено підполковника Шаміля Круткова. Він змінив полковника ЗСУ Павла Палісу, який став заступником керівника Офісу президента України.

Про це йдеться в повідомленні 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

"Прапор бригади полковник Павло Паліса передав у надійні руки підполковника Шаміля Круткова, з яким як заступник командира бригади пліч-о-пліч пройшов славний бойовий шлях", - поділилися в бригаді.

Відео дня

Паліса заявив, що пишається тим, що 23 місяці він очолював "Холодний Яр". Він подякував військовим за службу та стійкість у боротьбі з російськими окупантами.

Новопризначений 27-річний командир 93-ї ОМБр звернувся до воїнів:

"Для мене велика честь очолити одну з найпотужніших бригад Збройних сил України. Хочу подякувати полковнику Палісі за його внесок у захист держави та стійкість нашої бригади".

Війна в Україні - останні новини

Раніше штаб-сержант відділу прикордонної служби бригади "Гарт" Денис Гончар розповів, що під Вовчанськом окупанти ведуть штурми без техніки. Він зазначив, що росіяни стали активніше застосовувати дрони.

Крім того, представник бригади НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов розповів, що росіяни не відмовилися від наміру вийти на дистанцію роботи артилерії по Харкову. Наразі окупанти намагаються повернути собі території, з яких їх вибили Сили оборони в останні тижні.

Вас також можуть зацікавити новини: