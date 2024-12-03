Зараз окупанти намагаються повернути собі території, з яких їх вибили Сили оборони останніми тижнями.

Росіяни не відмовились від наміру вийти на дистанцію роботи ствольної артилерії по Харкову. На цьому наголосив речник бригади НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов в ефірі Київ24.

"Намір росіян на нашій ділянці лишається незмінним весь час. Вони хочуть вийти на дистанцію роботи ствольної артилерії по Харкову. Це як почалося в травні під час другого наступу на Харків, так і продовжується зараз", - сказав він.

За словами Дегтярьова, великих танкових штурмів окупанти не проводять зараз, але працюють артилерією як по Харкову, так і по позиціях наших бійців, мінометами 120 калібру і авіацією скидають КАБи.

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"Ймовірно, що зараз вони намагаються повернути собі ті території, з яких ми їх вибили останніми тижнями", - зазначив він.

Війна в Україні - бої на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, днями командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив, що українські воїни відбили ворожий штурм на Харківщині. Зокрема тоді 13 бригада НГУ "Хартія" та 92 ОШБр ліквідували 3 БМП та 45 загарбників.

Як відомо, у серпні 3-я окрема штурмова бригада ЗСУ провела наступ у Харківській області, в результаті чого було взято під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти. Бригада просунулася углиб фронту на майже два км. Лише за чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

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