Під Вовчанськом окупанти ведуть штурми без техніки, - військовий

Натомість росіяни стали активніше застосовувати дрони. Це дає ворогу можливість щоденно проводити різні маневри.

Росіяни розпочали масовані наступальні дії на Харківщині. Ситуація на Вовчанському напрямку складна, повідомив в етері Громадського радіо Денис Гончар, штаб-сержант відділу прикордонної служби бригади "Гарт".

За словами воїна, присутність ворога на Вовчанському напрямку доволі висока. Росіяни цілодобово обстрілюють позиції українських військових із усього наявного озброєння. Втім, успіхів та просувань ворог на цій ділянці фронту не має.

На Вовчанському напрямку росіяни стали активніше застосовувати дрони. Це дає ворогу можливість щоденно проводити різні маневри.

Відео дня

"На нашій ділянці відповідальності це або дуже велика кількість дронів або ж спроби ДРГ. Вони підкрадаються та намагаються просуватися малими групами. Але наші хлопці зустрічають їх як годиться", - зазначив Гончар.

Він також додав, що на Вовчанському напрямку ворог наразі штурмує взагалі без застосування техніки.

Війна в Україні - бої на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, днями командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив, що українські воїни відбили ворожий штурм на Харківщині. Зокрема тоді 13 бригада НГУ "Хартія" та 92 ОШБр ліквідували 3 БМП та 45 загарбників.

Як відомо, у серпні 3-я окрема штурмова бригада ЗСУ провела наступ у Харківській області, в результаті чого було взято під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти. Бригада просунулася углиб фронту на майже два км. Лише за чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

Вас також можуть зацікавити новини: