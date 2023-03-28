Цього разу на шматки розлетівся розхвалений російський ЗРК.

Спецпризначенці Служби безпеки України ефектно знищили чергову "жирну ціль" - ЗРК "ТОР".

Як повідомляє прес-служба СБУ, атаку реалізували спецпризначенці Центру спецоперацій "А". Російський зенітно-ракетний комплекс "ТОР-М2" розлетівся на шматки після влучення українського дрона-камікадзе.

"На рахунку наших воїнів це вже четвертий "ТОР" тільки за березнь! А, між іншим, завданням саме цих комплексів є ураження повітряних цілей на відстані до 12 км і на висоті 10 км. Тож у нас питання: "а что случілось?", - іронічно зазначили в СБУ.

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Ще одною мішенню спецпризначенців став російський "Град", який після влучання дрона також перетворився на металобрухт.

Втрати РФ в Україні

За даними українського Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 березня 2023 року орієнтовно склали близько 171 тис. 730 осіб.

Крім того, знищено 3602 танки, 6966 бойових броньованих машин, 2653 артилерійські системи, 525 РСЗВ та 277 засобів ППО.

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