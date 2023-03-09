Зазначається, що у відповідь на кожен російський "ракетний удар возмєздія" будуть удари справжньої відплати.

Спецпризначенці Служби безпеки України знищили російські зенітні ракетні комплекси ТОР та С-300, повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що спецпризначенці СБУ знищили дронами-камікадзе російські ЗРК "ТОР М2" та "С-300ВМ"

"У відповідь на кожен російський "ракетний удар возмєздія" ми завдамо ударів справжньої відплати - щоб знищувати окупантів, їхні бази і техніку!" - йдеться у повідомленні.

Масований удар РФ по Україні 9 березня - головні новини

Вночі сьогодні, 9 березня, російські війська вкотре завдали масованого удару по Україні. Атака тривала понад 6 годин.

За даними Генштабу ЗСУ, супротивник здійснив пуск 81 ракети різного базування, 34 ракети було знищено захисниками України, ще 8 не досягли своїх цілей. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, зокрема, використав 8 БпЛА типу Шахед-136, половину яких було збито.

Окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ. Сьогоднішню атаку рашисти назвали "актом відплати".

Втрати РФ в Україні – актуальні дані

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 156 120 російських окупантів. Зокрема – 3441 танк, 66736 броньованих машин, 254 ППО, 2465 артсистем і 488 РСЗВ.

Крім того, підтверджено захоплення ЗСУ дефіцитної комадно-штабної машини окупантів Р-149БМ. Великих втрат у боях за Бахмут продовжують зазнавати й "вагнерівці". Днями чергова колона найманців Пригожина наштовхнулась на міни і була розбита.

На Кінбурнській косі під вогонь потрапила артустановка росіян Мста-С, БПЛА, танк і бронетехніка.

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