Також знищено 7 танків, 13 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем окупантів тощо.

За минулу добу знищено 570 російських загарбників, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 березня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 171 тис. 730 (+570) осіб ліквідовано; танків - 3602 (+7) одиниці; бойових броньованих машин - 6966 (+13); артилерійських систем - 2653 (+15); РСЗВ - 525 (+2); засоби ППО - 277;

літаків - 305; гелікоптерів - 291; БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2235 (+19); крилаті ракети - 911; кораблі/катери - 18; автомобільної техніки та автоцистерн - 5502 (+9); спеціальна техніка - 287 (+2).

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Війна в Україні – останні новини

Найзапекліші бої тривають на Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках. При цьому "вагнерівцям" за підтримки регулярних окупаційних військ нібито вдалось просунутись до центру Бахмута.

Також, за спостереженнями західних аналітиків, РФ посилила військами Авдіївський напрямок, що пояснює певний "успіх" ворога операції на вказаній ділянці фронту.

Загарбання Авдіївки дозволило б росіянам відновити наступ на Вугледарському напрямку, який призупинили після гучного розгрому 155-ї бригади морпіхів РФ.

У ніч з 27 на 28 березня РФ атакувала столицю й Дніпропетровську область "Шахедами": навколо Києва знищено 12 ворожих дронів, у Дніпропетровській області – два, один влучив у місцеве підприємство.

Втрати росіян – актуальне

Авіація Сил оборони за 27 березня завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також один - по зенітно-ракетному комплексу. Також, протягом минулої доби, наші воїни збили 5 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів.

Раніше українські прикордонники показали, як знищили осередок штурмовиків приватної військової компанії "Вагнера" у Бахмуті.

Щомісячно Путін втрачає до 25 тисяч солдатів, проте цього місяця експерти очікують рекорд щодо російських втрат, зокрема через безглузді "м’ясозакидання" українських позицій.

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