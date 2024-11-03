Абхазький порт приймає невеликі одиниці, які входять до складу берегової охорони ФСБ РФ.

Нещодавно стало відомо, що РФ переводить кораблі на базу в Абхазію. За даними речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, порт Очамчира не зданий приймати великі бойові одиниці, тому вони перебувають у Новоросійську.

Як повідомив військовий в етері телемарафону, у Новоросійську росіяни можуть влаштовувати тренування особового складу Чорноморського флоту, та виходити у море, наприклад, під час тривоги, коли побоюються атаки ЗСУ. Але фактично це дві причини, через які окупанти могли б виводити кораблі з Новоросійська.

Водночас порт Очамчира у невизнаній Абхазії, попри заяви про прийом кораблів РФ, не спроможний приймати великі бойові одиниці. За словами Плетенчука, цей порт може приймати лише невеликі одиниці, зокрема, які входять до складу берегової охорони ФСБ РФ. Військовий пояснив, що ця абхазька гавань маленька, маневрувати там складно та прийняти велику кількість кораблів в неї немає спроможностей. Водночас там бачили малі ракетні катери РФ, зокрема, корабель проєкту "Каракурт".

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"Це була разова акція – вій зайшов та вийшов... Використовувати цей порт, як пункт базування, росіяни не розпочали та вряд чи розпочнуть. Тому залишається Новоросійськ. Там щось добудувати (розширити причальну лінію – УНІАН) спроб не зафіксовано. Єдине, що вони продовжують – ховатися за боновими загородженнями, спостережними постами", - розповів речник.

Він додав, що під час сезону штормів, який вже почався і триватиме до середини весни, у Цемеській бухті, навігація дуже незручна, через що окупанти дуже хотіли залишитися у Криму.

Водночас тактична та патрульна авіація противника в небі присутня, ворог трохи менш активно застосовує безпілотні розвідники, що пов’язано з погодними умовами.

Чорноморський флот РФ

Один із пошуково-рятувальних допоміжних кораблів проєкту 22870 зі складу Чорноморського флоту РФ на початку липня був зафіксований в Абхазії у порту Очамчира. Портал Naval News повідомив, що це - перше розгортання кораблів ЧФ РФ саме на цій базі, оскільки до цього окупанти тримали в Очамчирі лише патрульні катери берегової оборони ФСБ.

Як припускалось у публікації, таким чином переводом цього пошуково-рятувального судна в один із портів на тимчасово окупованій території Грузії росіяни намагались вивести його з-під можливого удару морських дронів Сил оборони України, націленого на базу в порту Новоросійськ.

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