Окупанти хочуть завадити Україні вижити економічно під час війни.

Російські окупанти продовжують завдавати удари по цивільних судах та іншій інфраструктурі зернового коридору. Вчора, 14 жовтня, сталась вже четверта з 5 жовтня атака РФ на цивільні кораблі, пришвартовані в українських портах.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, російські мілблогери прямо закликали до подальших ударів, які ще більше погіршать економічний потенціал України. На думку експертів, ці атаки - частина цілої кампанії, в рамках якої Кремль хоче досягти низки цілей.

"ISW нещодавно оцінила, що російські удари по цивільних судах та іншій інфраструктурі зернового коридору майже напевно спрямовані на підрив впевненості Заходу у спроможності України забезпечити та захистити коридор, вплинути на поточні західні дискусії щодо довгострокової підтримки України та завадити Україні вижити економічно під час війни", - йдеться у звіті.

Відео дня

Український зерновий коридор

Як повідомляв УНІАН, за рік роботи "Українського коридору" загальний вантажообіг становив 64,4 млн тонн, з яких більша частина - продукція українських аграріїв

Речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук розповів, що Україна неодноразово наголошувала на проблемах, які є в Чорному морі.

Він додав, що зазвичай дії російських окупантів спрямовані на вплив на українську портову інфраструктуру і чим далі, тим складніше їм це робити, все менше успішних вони мають операцій.

Вас також можуть зацікавити новини: