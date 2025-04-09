Натомість російська влада переконує, що атаку дронів відбито.

Невідомі дрони атакували військовий аеродром росіян у Моздоку (Північна Осетія, РФ). Про це повідомляє "Астра" з посиланням на очевидців.

Губернатор Північної Осетії-Аланії Сергій Меняйло оголосив режим безпілотної небезпеки о 04:14. Згодом він повідомив, що у Моздоку нібито збито 15 БПЛА.

"У Моздокському районі відбито атаку безпілотних літальних апаратів. За інформацією Міноборони Росії, системами ППО знищено 15 безпілотників. Жертв та руйнувань немає", - заявив він у Telegram.

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"Астра" геолокувала фото з димом після атаки в Моздоку - кадри зроблено біля будівлі районного палацу культури. Це приблизно за 6 кілометрів від авіабази. Жителі міста повідомляють, що атака була націлена саме на аеродром.

Раніше аеродром "Моздок" був пошкоджений внаслідок атаки у липні 2024 року. Про наслідки цієї атаки не повідомляється.

Натомість у Міноборони країни-окупанта заявили про масовану атаку дронів в ніч на 9 квітня. Зазначається, що збито нібито 158 БПЛА, зокрема над територією Північної Осетії-Аланії - 15.

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Напередодні стало відомо, що дрони атакували ​по території, яка належить акціонерному товариству "Оптиковолоконные Системы". Це російська компанія, що спеціалізується на виробництві оптичного волокна, який зокрема використовується у виробництві відповідних дронів. У соціальних мережах товариства зазначається, що це перший такий завод у Росії.

Тим часом Business Insider пише, що Сполучені штати створюють нову ланку у своїй армії, яка буде вчитися використанню дронів. Зазначається, що американські військові підвищують свою кваліфікацію для вивчення досвіду України.

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