На підприємстві зафіксували щонайменше 20 вибухів.

Дрони СБУ у ніч на 5 квітня атакували завод з виробництва вибухівки "Промсинтез" в Самарській області Росії.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, завод є одним з провідних виробників промислових вибухових речовин, таких як амонал, амоніт і грануліт, не лише у Росії, а й країнах СНД.

а даними джерела, на підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загорання. Як наслідок — керівництво заводу зупинило технологічні процеси.

"СБУ продовжує точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною ВПК та виготовляють зброю для війни проти України. Такі об‘єкти є абсолютно законними військовими цілями", - наголосило поінформоване джерело в СБУ.

Атаки України по Росії: важливі новини

Напередодні стало відомо, що дрони атакували ​по території, яка належить акціонерному товариству "Оптиковолоконные Системы". Це російська компанія, що спеціалізується на виробництві оптичного волокна, який зокрема використовується у виробництві відповідних дронів. У соціальних мережах товариства зазначається, що це перший такий завод у Росії.

Тим часом Business Insider пише, що Сполучені штати створюють нову ланку у своїй армії, яка буде вчитися використанню дронів. Зазначається, що американські військові підвищують свою кваліфікацію для вивчення досвіду України.

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