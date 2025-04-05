Місцеві публікують в мережі прольоти дронів.

У ніч на 5 квітня місто Саранськ, що у Республіці Мордовія, атакували безпілотні літальні апарати. Місцеві жителі скаржаться на вибухи.

Близько 02:20 росіяни почали писати у соцмережах про гучні звуки, які чутно в різних частинах міста. Інші скаржилися на спалахи у небі. Згодом вони почали публікувати фото та відео прольоту безпілотників та серйозної пожежі в одній з будівель.

За даними Telegram-каналу Exilenova+, удару було завдано ​по території, яка належить акціонерному товариству "Оптиковолоконные Системы". Це російська компанія, що спеціалізується на виробництві оптичного волокна. У їхніх соціальних мережах зазначається, що це перший такий завод у Росії.

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Дрони на оптоволокні

Як відомо, використання БПЛА на оптоволоконних каналах зв'язку в умовах війни в Україні набуває все більшого значення. Відомо, що і українська армія, і загарбницькі війська РФ вже застосовують оптоволоконні дрони.

Оптоволоконні канали мають істотну перевагу в тому, що вони стійкі до впливу систем радіоелектронної бороьби. Це забезпечує безперервний зв'язок між безпілотним літальним апаратом та його оператором.

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