Кремль погрожує депортувати африканців, якщо вони не підпишуть контракт.

Росія проводить глобальну кампанію з вербування іноземних найманців щонайменше у 21 країні, включно з кількома державами Африки. Кампанії з набору в армію пропонують вигідні бонуси під час підписання контракту і зарплати тим, хто приєднається до них як контрактники. Кремль також відправляє тисячі мігрантів та іноземних студентів битися разом із російськими військами у війні проти України, пише Bloomberg.

"Використовуючи тактику, вперше застосовану найманою групою "Вагнер", російські чиновники дедалі частіше погрожують не подовжувати візи африканським студентам і молодим робітникам, якщо вони не погодяться вступити до лав збройних сил", - зазначає видання, посилаючись на чиновників, обізнаних із цим питанням.

Зазначається, що деяких африканців, які перебувають у Росії за робочими візами, затримали, і вони змушені вибирати між депортацією та відправленням на фронт. Деякі з них змогли відкупитися, щоб залишитися в країні й уникнути військової служби, розповів один із європейських чиновників.

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Інший співрозмовник видання зазначив, що російська практика відправки мігрантів і студентів у бій під примусом з'явилася ще на початку війни. Ці військовослужбовці зазнають особливо високих втрат, бо їх дедалі частіше направляють на ризиковані наступальні маневри для захисту більш підготовлених підрозділів.

На початку цього року уряд Катманду заявив, що йому відомо про приблизно 400 молодих непальських чоловіків, завербованих Росією, але багато інших, ймовірно, підписалися без відома уряду. Рішення Індії припинити набір непальських гуркхів у свою армію, поклавши край 200-річній традиції, можливо, спонукало непальців шукати роботу в Росії та інших країнах, зазначає Bloomberg.

Також один з українських чиновників заявив, що серед полонених, яких Україна захопила на полі бою, збільшилася кількість іноземних бойовиків. За його словами, особливо часто зустрічаються африканці та непальці.

За словами Євгена Примакова, глави Росспівробітництва, організації, що займається поширенням знань про Росію за кордоном, наразі в Росії навчається 35-37 тисяч африканських студентів.

Африканські найманці у війні РФ проти України

Як повідомляв УНІАН, раніше в розвідці Британії заявили, що під час наступу на Вовчанськ Росія задіяла "Африканський корпус". За її даними, ці підрозділи, найімовірніше, раніше були розгорнуті в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо і Нігері.

У ГУР зазначали, що Росія значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Йдеться про рекрутинг живої сили в центральній Африці, зокрема - у Руанді, Бурунді, Конго та Уганді.

"Найманців заманюють стартовою грошовою виплатою в розмірі 2000 доларів за підписання контракту, обіцяють щомісячне забезпечення в 2200 доларів, медичне страхування, а також - російський паспорт для солдата та членів його родини", - розповіли в ГУР.

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