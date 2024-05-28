Раніше найманці з Непалу, завербовані Москвою на війну проти України, масово дезертирували з окупаційної армії через численні втрати та жорстоке ставлення російських польових командирів.

Росія значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України, заявили у Головному управлінні розвідки МОУ.

Як зазначається, йдеться про рекрутинг живої сили у центральній Африці, зокрема ― в Руанді, Бурунді, Конґо та Уганді. Вербуванням африканців для їхньої участі у "мʼясних" штурмах на українській землі займається спеціально створений підрозділ міністерства оборони Росії.

"Найманців заманюють стартовою грошовою виплатою у розмірі 2000 доларів за підписання контракту, обіцяють щомісячне забезпечення у 2200 доларів, медичне страхування, а також - російський паспорт для солдата і членів його сім’ї", - розповіли в ГУР.

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Звертається увага, що раніше найманці з Непалу, завербовані Москвою на війну проти України, масово дезертирували з окупаційної армії через численні втрати та жорстоке ставлення російських польових командирів.

Африканські найманці у війні РФ проти України

Як повідомляв УНІАН, раніше у розвідці Британії заявили, що під час наступу на Вовчанськ Росія задіяла "Африканський корпус". За її даними, ці підрозділи, швидше за все, раніше були розгорнуті в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо та Нігері.

Генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив залучення на фронт в Україні "Африканського корпусу" тим, що нині Росія має величезний дефіцит військовослужбовців.

Маломуж розповів, що вагнерівці готували в шести країнах Африки військові формування з місцевих африканців. Тому в даній ситуації це підготовлені вагнерівцями команди з місцевих, яких вони загітували сьогодні воювати в Україні. Водночас він зауважив, що ці найманці виконували поліцейські або терористичні функції відносно своїх опонентів в Африці, а тут реальне поле бою з повномасштабними вогневими засобами. Маломуж підкреслив, що "новобранці" дуже помилилися, що прийшли в Україну.

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