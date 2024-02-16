РФ набирає у війська громадян Сирії, Непалу, Афганістану, Індії, Конго, Єгипту та країни середньої Азії.

На боці російської окупаційної армії проти України воюють десятки тисяч громадян країн Азії та Африки.

Як повідомляє Центр національного спротиву, на території країни-агресорки продовжується підготовка найманців-іноземців, які в подальшому відправляються на території України.

Зазначається, що РФ обіцяє цим людям від 2000 до 4000 доларів зарплати, але фактично ті отримують кілька сотень доларів забезпечення.

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"Російські спецслужби активно вербують громадян Сирії, Непалу, Афганістану, Індії, Конго, Єгипту та країни середньої Азії. В основному росіяни їх використовують для штурму українських позиції. Зауважимо, що легких заробітків не існує й ціна за свої злочини зростає вже в Україні. Вже 400 тис. ліквідованих нацистів ЗС РФ про це свідчать, але не особисто", - додали у ЦНС.

Росія вербує найманців у різних країнах: що відомо

У грудні Непал закликав РФ припинити вербувати його громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.

Нещодавно найманець Деян Берич, який вербує сербів, поскаржився Путіну на жорстоке поводження з ними у російській армії.

Також повідомлялось, що на початку 2024 року українські військовослужбовці взяли у полон російського найманця із Сомалі. 28-річний Мухаммад Аділь навіть дав інтерв'ю.

Минулого тижня в полон до Сил оборони України потрапив громадянин африканської держави Сьєрра-Леоне.

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