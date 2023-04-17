Найманець стверджує, що здійснював масові вбивства за наказом ватажка ПВК Євгена Пригожина.

42-річний росіянин Алзамат Улдаров, завербований в ПВК "Вагнера" з саратської колонії, донедавна був командиром одного з підрозділів найманців.

У розмові із засновником російської правозахисної організації Gulagu.net Володимиром Осечкіним він розповів про жахливі злочини, які він та інші найманці скоювали в Україні за указом ватажка ПВК Євген Пригожина.

Один із згадуваних ним епізодів – вбивство до 400 українців у підвалі дев'ятиповерхівки в Бахмуті, Донецька область. Він стався лише місяць тому.

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"Дітей вбивав. На мене ж відео є, я не приховую. Мені дали команду – я вбив. А що мені робити залишалося? Нам дали команду вивести з Бахмута, Артемівська цивільних. Я пішов їх рятувати, цих цивільних. Там були діти, х***и. Вони такі ж вояки. Вони гідні воїни, вони за свою державу воюють, за свою ідею. Я їх не засуджують. Вони гідні суперники. Але війна є війна. Коли я зайшов у підвал, там були діти. І мені команда не випустити нікого. Жодного. Я виконав команду і нікого не випустив. ... Ми зайшли групою і нікого не випустили. ... Дітей було близько 40, загалом осіб 300-400. У мене не було вибору, я не міг нічого зробити інакше. Була команда на знищення всіх. Це був великий будинок, дев'ятиповерхівка. Цілий підвал, перший-другий поверх був забитий і замінований. У мене не було вибору. Я прийняв рішення і дав команду на нуль всіх. Я дав команду обнулити всіх н***. І я зайшов туди і всі були "нуль" (мертві – УНІАН). Конкретне рішення було, слово Пригожина – ні на яку терористичну угоду не йти. Це були слова Пригожина. Вбивати всіх. Нікого в полон не брати. Це нам було сказано Пригожиним. По відео. Він нам сказав нікого в полон не брати, взагалі нікого. ... Так, це було кілька днів тому. Я навіть тобі скажу, якого це було. Це було 18 березня. Ми зайшли в Бахмут, в центр міста, встали. Останній дали бій, наших хлопців поклали. Нам був дзвінок-звіт. І після цього звіту нам була команда знищити ворогів. Ми знайшли екіпаж з артою, артою закидали і пішли штурмом. І вбили п****асів всіх. Діти постраждали. Шкода дітей. Багато дітей загинуло. Було таке, так. Не приховуємо. Це на моїх руках кров", - розповів"вагнерівець".

Хто такий Алзамат Улдаров

42-річний Алзамат Улдаров – колишній в'язень виправної колонії №13 УФСІН Росії по Саратовській області. Він розповів Gulagu.net, що під час відбування покарання зазнавав насильства в Обласній туберкульозній лікарні № 1 управління ФСВП Росії по Саратовській області, про тортури в якій раніше повідомляли ЗМІ і за фактами яких Слідком РФ відкривав кримінальні провадження. Gulagu.net підтверджує факти вчинення тортур і насильницьких дій у збоченій формі щодо Улдарова.

Улдаров був завербований в ПВК "Вагнера" і помилуваний указом президента РФ від 23 серпня 2022 року. Відомо, що Улдаров – один з командирів підрозділів "ПВК Вагнер", які були рекрутовані в рамках реалізації програми Путіна-Пригожина, відомої як "Проект "К".

Зізнання "вагнерівців" - відомі епізоди

Алзамат Улдаров – не перший найманець ПВК "Вагнера", який публічно заговорив про звірства, які найманці Пригожина здійснюють в Україні. Раніше потрапив у полон "вагнерівець" Андрій Веселов, який на камеру зізнався у вбивствах українців.

Низка найманців також розповідала про звірства всередині самої ПВК. Так, "вагнерівець" Андрій Медведєв, який до Норвегії, розповідав, що йому відомо про 10 інцидентів, пов'язаних з вбивством найманців.

Найманці ПВК "Вагнера", які потрапили в полон, в інтерв'ю The Washington Post прямо на фронті також розповідали про практику страт за відмову вбивати українців.

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