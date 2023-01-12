За його словами, ці вбивства були скоєні за його наведеннями.

Полонений "вагнерівець" Андрій Веселов зізнався у вбивствах українців та заявив, що йшов на війну "звільняти Україну від загарбників".

Відео допиту "вагнерівця" опублікував Telegram-канал InformNapalm. Найманець розповів, що воював на Бахмутському напрямку.

"За моїми наведеннями було вбито людей. Приблизно вісім. Це у різні дати, із серпня по грудень", - розповів "вагнерівець".

За його словами, точну кількість вбитих українських воїнів йому підтвердили штурмові загони, які бачили тіла. Втім, загарбник запевняє, що розкаюється у своїх злочинах. "Я розкаююся та прошу вибаченням перед народом України", - заявив "вагнерівець".

ПВК "Вагнер" в Україні

Впродовж кількох місяців "вагнерівці" намагаються безрезультатно захопити Бахмут. Кілька днів тому вони зосередилися на сусідньому Соледарі. Втім, на усіх напрямках найманці Пригожина помирають тисячами.

За даними інформованих джерел, штурм Соледара Донецької області та інших міст обходиться "Вагнеру" величезними втратами. Йдеться про десятки тисяч трупів.

В лавах ПВК воює чимало амністованих зеків. Ставлення до них не найкраще. Командування РФ не приховує, для чого вони їм потрібні. "Зеків" навмисне відправляють у бій без харчування. Таке рішення обумовлено чітким усвідомленням того, що ув'язнені довго на війні не живуть.

Зокрема, нещодавно найманці стратили кувалдою зека-"вагнерівця", який здався у полон ЗСУ та публічно заявляв, що хоче воювати на боці України.

Відео зі стратою Євгена Нужина опублікував близький до ПВК "Вагнер" Телеграм-канал. Сам Пригожин заявляв, що Нужин "зустрівся з дуже поганими, але справедливим людьми".

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