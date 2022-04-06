У Пентагоні сказали журналістам, що остаточні плани Путіна поки не з'ясовані.

Президент країни-агресора Путін не обов'язково відмовився від спроб захопити Київ, навіть попри те, що в останні дні Росія переключила свою увагу на південну і Східну Україну.

Про це повідомляють американські та західні офіційні особи, передає CNN.

Зокрема, офіційні особи очікують, що протягом наступних кількох тижнів російські сили поповнять запаси й передислокуються з метою почати новий масований наступ на Донбасі.

Високопоставлений представник Міністерства оборони повідомив CNN, що досі не зрозуміло, які довгострокові цілі Путіна.

США і їх союзники готуються до можливості того, що Путін спробує повторно вдертися до Київської області, як тільки він виконає свої завдання на Донбасі.

Американські, європейські та українські офіційні особи заявили CNN, що вони не вірять, що Росія веде переговори з Україною в дусі доброї волі, і що ці переговори - не більше ніж "димова завіса".

Раніше в КМДА заявили, що зараз ворог не здатний взяти столицю України без якихось надзусиль, а у нього немає ні зусиль, ні часу.

Про повне звільнення території Київської області від російських окупантів у Міністерстві оборони повідомили 2 квітня.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну почалося рано вранці 24 лютого.