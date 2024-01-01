У випадку деокупації Криму вартість і зусилля на оборону для України різко зменшаться.

Вартість і виклики оборони України різко відрізнятимуться, залежно від того, чи окупований Крим повернеться до України, чи залишиться в руках Росії. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни, аналізуючи різні сценарії.

"Розглянуті лінії січня 2022 року припускають, що Росія утримає Крим. Однак якщо Україна звільнить півострів разом із окупованими Росією лініями на півдні, то безпосередня загроза Херсону, Миколаєву та Одесі зникне, а загроза Мелітополю різко зменшиться", - зазначають у ISW.

Аналітики зазначають, що Маріуполь залишається єдиним великим прифронтовим містом на півдні, що зменшує глибину оборони регіону та потребує високого рівня підготовлених та мобілізованих українських сил для захисту.

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Крім того, зазначається, що звільнення Криму також значною мірою усуває загрозу російських десантних операцій проти південно-західного українського узбережжя, а також російську ракетну загрозу кораблям, які намагаються пройти через Чорне море.

"Необґрунтовані дискусії про "історичне право" Росії на Крим, який сама Росія визнала частиною незалежної України, приховують високі військові та фінансові витрати, які Україні та її союзникам доведеться платити, поки Росія окупує півострів", - підсумовують аналітики.

Звільнення Криму

Як повідомляв УНІАН, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ вже знищили 20% кораблів ЧФ РФ.

Військовий експерт Олександр Коваленко у своєму коментарі зазначив, що Крим для російських окупантів повинен був стати "оплотом і опорою в їхній окупації всієї південної України, а перетворився на тягар, від якого більше проблем і втрат, ніж профіту". Він вважає, що настане момент, коли утримання Криму для Москви стане ще більш проблематичним.

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