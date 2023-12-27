Він додав, що Конституція України чітко окреслює кордони української території, визнані світом.

Знищення російського десантного корабля "Новочеркаськ" ракетним ударом показує важливість звільнення Криму для України.

Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що події на окупованому півострові показують, що Україна не має наміру відмовлятися від Криму.

"Для нас він вкрай важливий, як і інші території", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що Конституція України чітко окреслює межі української території, визнані світом.

За даними Данілова, на сьогоднішній день ЗСУ вже знищили 20% флоту ЧФ РФ. "Це військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 2022 року знаменитий флагман чорноморського флоту "Москва"", - констатував він.

Знищення "Новочеркаська"

У ніч на 26 грудня у Феодосії прогримів сильний вибух в районі порту. Вранці того ж дня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що українська авіація вдарила крилатими ракетами по великому десантному кораблю окупантів "Новочеркаськ".

У РФ також підтвердили, що корабель ЧФ РФ в окупованому Криму був пошкоджений. Там також заявили, що відразу ж збили два українських Су-24, які завдавали удару по кораблю.

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