Аналітики пояснили, що насправді стоїть за пропозицією США Києву окопатися і налагоджувати роботу свого ВПК.

Американські посадовці намагаються донести, що у 2024 році схвалена Конгресом США допомога Україні буде меншою ніж раніше. При цьому у США почали прямо говорити Києву про перехід до стратегії "тримати та будувати", тобто окопатись та відновлювати власний оборонно-промисловий комплекс.

Як зазначає видання Defence, саме така стратегія нібито має змусити Кремль сісти за стіл переговорів якщо не в кінці 2024 року, то в 2025 році.

І в США і в Україні сходяться на тому, що повторення аналогічних наступальних дій, як цього літа є малоймовірне. Видання назвало, з яких причин. У січні для підготовки до наступу у США та країнах ЄС почали оголошувати про передачу "бригадних комплектів" допомоги. Зброя йшла у кількостях фактично достатніх для повного переозброєння цілих бригад, підготовка яких проводилась за кордоном. Але така активність виявилась одиничною і не стала початком систематичного методичного нарощування Сил оборони України.

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А в даний час не те що про аналогічні пакети допомоги від США не чути, заблокованим залишається навіть те, що вже вирішили передати Україні. "А це вже прямо говорить, що навіть у випадку розблокування $61,1 млрд призначених у бюджеті США на військову підтримку України неможливо буде повернути час втрачений з жовтня, коли у США почався новий фінансовий рік", - підкреслює видання.

В цій ситуації "окопатись" - це у будь-якому випадку значно ширше ніж просто побудувати потужні лінії оборони. Бо РФ зробила саме це, але наразі все одно активно атакує на багатьох ділянках фронту. "Це означає відмову від активних наступальних дій загалом. А посилити власний оборонно-промисловий комплекс - це у будь-якому випадку стратегічна необхідність", - пояснили аналітики видання.

Видання зазначило, що таку стратегію навряд чи можна назвати переможною, оскільки повторення стратегії Першої світової війни, коли німців у 1918 році змусили атакувати й підірвати весь не те що наступальний, а й оборонний потенціал стало наслідком безпосереднього вступу у війну США.

Видання додало, що у Європі все активніше говорять про цілком реалістичне зменшення ролі США у європейській безпеці через повернення до політики ізоляціонізму, яку підтримує нове покоління республіканців.

"До такого сценарію необхідно готуватись, а не відкидати, бо він не влаштовує, а проводити в тому числі й асиметричні дії, які дозволять вивести РФ з рівноваги, нарощувати оборону та власний ВПК", - підсумували аналітики.

Стратегія США для України

Сьогодні видання The New York Times випустило статтю, в якій йдеться, що американське і українське військове керівництво шукають нову стратегію, яку зможуть почати реалізовувати на початку наступного року, щоб забезпечити успішність ЗСУ на полі бою.

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