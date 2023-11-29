Контракти між українськими і словацькими компаніями з виробництва озброєння будуть й надалі чинними, зазначив очільник МЗС України.

Центр з обслуговування українського важкого озброєння у Словаччині продовжить виконувати роботи з ремонтування української важкої техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба журналістам розповів перед першим засіданням Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС у Брюсселі. Кулеба розповів, що вчора, 28 листопада, провів продуктивну зустріч зі словацьким главою МЗС Юраєм Бланаром.

"Я можу сказати вам, що ми чудово розуміємо один одного. Він підтвердив, що хаб з обслуговування українського важкого озброєння продовжуватиме функціонувати у Словаччині. Контракти між українськими і словацькими компаніями з виробництва озброєння будуть продовжені", - сказав Кулеба.

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Він додав, що не бачить з боку Словаччини ризиків.

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Як повідомляв УНІАН, новий міністр оборони Словаччини Роберт Калінак заявив, що його країна більше не постачатиме зброю зі своїх складів Україні. За словами міністра оборони Словаччини, його держава натомість надає Україні гуманітарну, цивільну та технічну нелетальну допомогу.

Варто зазначити, що раніше словацький уряд не затвердив 14 пакет військової допомоги нашій державі на понад 40 мільйонів євро.

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