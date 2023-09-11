ЗСУ продовжують просуватися в Запорізькій області та біля Бахмута, зазначають аналітики.

Хоча погодні умови вплинуть на український контрнаступ, вони не призведуть до його остаточного припинення, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як нагадують в ISW, глава Головного управління військової розвідки України (ГУР) Кирило Буданов заявив. що українські сили продовжать контрнаступальні операції до кінця 2023 року. Холодна і волога погода вплине на активні бойові дії, але не зупинить їх.

Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що українським силам, ймовірно, залишилося від 30 до 45 днів "бойової погоди". Оскільки сезонні проливні дощі та сильна багнюка пізньої осені сповільнять рух грунту для обох сторін, а низькі температури створюють безліч проблем з логістикою.

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Однак, на думку аналітиків ISW, взимку просування ЗСУ може відновитися.

"Взимку на території України спостерігаються сильні морози, що робить місцевість більш сприятливою для механізованих маневрених бойових дій, і українські чиновники висловили готовність до використання цих погодних умов взимку 2022-2023 років", - зазначають аналітики.

ЗСУ продовжують просуватися на півдні та біля Бахмута, зазначають в ISW

Як йдеться у звіті ISW, геолокаційні кадри, опубліковані 10 вересня, показують, що українські війська просунулися на схід від Новопрокопівки (18 км на південний схід від Оріхова).

"Представник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун зазначив, що українські війська продовжують наступ в районі Роботино (12 км на південь від Оріхова) і звільнили в цьому напрямку 1,5 квадратних кілометра території. Генеральний штаб України та офіційний представник Східної групи військ України Ілля Євлаш повідомив, що українські сили досягли невстановленого успіху біля Кліщівки (7 км на північний захід від Бахмута) в Донецькій області", - йдеться у звіті.

Чи продовжиться війна взимку - що відомо

Раніше глава ГУР Кирило Буданов уточнив, що початок зими не зупинить контрнаступ української армії. За його словами, бойові дії продовжаться, незважаючи на холод, вогкість і бруд на фронті.

Він також заявив, що, на його думку, бойові дії не зможуть тривати довго, так як окупанти фізично не потягнуть розтягування війни на великі терміни.

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