Він зіізнавсяя, що просування йде повільніше, ніж він хотів, а сама ситуація - складна.

Контрнаступ Збройних сил України продовжиться і після настання холодної погоди. Навіть якщо просуватися вперед стане важче, українські захисники не зупиняться.

"Бойові дії так чи інакше триватимуть. У холоді, вогкості та бруді боротися складніше. Бойові дії будуть продовжені. Контрнаступ триватиме", - заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, пише Reuters.

За його словами, наразі ЗСУ наступають на кількох напрямках. Очільник ГУР визнав, що просування йде повільніше, ніж він хотів. Саму ж ситуацію Буданов описав як складну.

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На думку голови розвідки, серед ключових факторів, що гальмують контрнаступ Сил оборони, дуже щільна концентрація російських мін, а також велика кількість компактних ворожих дронів-камікадзе.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Американський генерал Девід Петреус високо оцінив дії наших захисників на фронті. За його словами, ЗСУ створюють на полі бою необхідні тактичні умови, щоб домогтися подальшого прогресу в контрнаступі та зруйнувати оборонні лінії противника.

Як відомо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Там є локальні успіхи, однак у Міноборони поки не можуть їх розкрити.

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