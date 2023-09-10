Глава ГУР поділився особистою думкою про те, скільки ще доведеться воювати з Росією.

Голова Головного управління розвідки (ГУР) МО України Кирило Буданов поділився особистою думкою про те, скільки ще нашій країні доведеться воювати з Росією.

За його словами, бойові дії не зможуть тривати довго, оскільки окупанти фізично не потягнуть розтягування війни на великі терміни. Про це начальник ГУР висловився в рамках Ялтинської європейської стратегії (YES).

"Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо, перш за все, по противнику", - цитують Факти.

При цьому він додав, що у кожного є своє розуміння "тривалого терміну". Не виключено, що війна з РФ триватиме ще протягом пів року, семи місяців або ж року. І для когось це довго, зазначив Буданов.

"Якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік, і думаєте, що це тривалий термін, то цілком зрозуміло, що ви матимете рацію", - сказав він.

Буданов уточнив, що ЗСУ воюватимуть навіть у зимовий сезон

Нагадаємо, раніше глава ГУР також уточнив, що початок зими не зупинить контрнаступ української армії. За його словами, бойові дії триватимуть, попри холод, вогкість та бруд на фронті.

При цьому Буданов вказав, що наразі ВСУ наступають повільніше, ніж йому б хотілося. Однак ситуація на фронті складна і прогрес на декількох напрямках все ж є, процитував Буданова Reuters.

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