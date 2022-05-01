Посол України в Німеччині Андрій Мельник хоче бачити "переосмислення у свідомості людей".

Посол України Андрій Мельник пропонує, щоб Німеччина ухвалила закон про ленд-ліз для України за прикладом США.

Про це він сказав у інтерв’ю для Bild am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

Мельник відповідав на запитання, якої конкретно підтримки очікує Україна від Німеччини:

"Ми хотіли б побачити швидкий експорт 88 танків "Леопард", 100 БМП "Мардер", самохідних гаубиць та багато іншого. Але що дуже важливо, то це переосмислення у свідомості людей. Ми переживаємо найбільшу війну у Європі за 80 років. Ви більше не зможете перемогти із 30 або 100 танками. Німецький закон про ленд-ліз, як у США, і довгостроковий союз проти Росії були б важливими", - cказав Мельник.

Він додав, що Україна вдячна німцям за самохідні зенітки Gepard, але цього замало.

"Тим більше, що для "Гепардів" не вистачає боєприпасів. Це було відомо з початку війни, але федеральне міністерство оборони зайнялося цим лише цього тижня. Крім того, "Гепардам" вже 40 років - щоб перемогти Росію, нам потрібне найсучасніше німецьке озброєння", - зауважив посол.

Нещодавно у Конгресі США схвалили відкриття ленд-лізу для України. В Німеччині також підтвердили поставку важкого озброєння для ЗСУ - 28 квітня Бундестаг прийняв відповідний закон.

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