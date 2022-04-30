У квітні 2022 року Україна відмовилася від збагаченого урану з Росії.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Німеччина підтримала вимоги про введення санкцій на імпорт урану з Росії.

Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських дипломатів.

"Посол Німеччини оголосив про нову позицію Берліна, сказавши, що вони не тільки не проти нафтових санкцій, а й активно підтримують поетапну відмову від нафти, а не просто обмеження ціни, і заборону на російський уран", - пише видання.

Як пише видання, цей крок може завдати удару по поставках урану для нових ядерних проектів "Росатому".

Війна в Україні та ситуація з ураном:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

9 березня 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що США не вводитимуть заборону на постачання російського урану.

18 квітня 2022 року Україна відмовилася від збагаченого урану з Росії.

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