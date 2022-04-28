У тексті документа йдеться про розширені повноваження президента США щодо передачі Україні оборонних засобів.

Нижня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки розглянула і підтримала відкриття ленд-лізу для України.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Чудові новини. Закон про ленд-ліз і захист демократії в Україні було розглянуто Палатою представників і проголосовано сьогодні в США", - йдеться в повідомленні.

Законопроєкт підтримали 417 членів Палати представників США, десятеро – проти.

Тепер документ лишилося підписати президенту США Джо Байдену.

Що закон про ленд-ліз дасть Україні

За словами Андрія Єрмака, в тексті документа йдеться про надання президенту США розширених повноважень з передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та для інших цілей.

Після ухвалення акту голова Білого Дому зобов'язаний упродовж 60 днів встановити прискорені процедури доставки продукції.

"Закон про ленд-ліз дозволяє значно прискорити поставки нам озброєння, транспорту, продовольства і допомоги зі США. І все це дозволить нам вибити російську армію з наших територій. Також слід розуміти, що ленд-ліз означає впевненість США в перемозі України над Росією. Це буде важлива перемога нашого незламного народу, який зміг об'єднати навколо себе цивілізований світ у боротьбі з російським злом", - зазначив глава ОП.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга розповів, що Україна працює над питанням ленд-лізу не тільки зі США, але й з європейськими партнерами.

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