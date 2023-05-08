Все це відбувається на тлі оголошення евакуації населення.

Другу добу росіяни стягують в окупований Маріуполь важку технику та системи ППО.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Фіксуємо переміщення танків та систем ППО з Бердянського напряму в бік ММК ім. Ілліча та Новоазовського району. Після оголошення евакуації другу добу окупанти почали перетягувати важку технику та системи ППО в Маріуполь", - написав він.

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Ситуація на окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, окупанти тривалий час через Маріуполь перекидали свою військову техніку на інші напрямки. Зокрема, ще 7 травня Андрющенко повідомив, що росіяни перекинули велику кількість гусечичної техникі у бік Запорізької області.

Сьогодні Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що російські загарбники припинили завозити паливо на АЗС та закрили поліцейські дільниці та окупованих територіях півдня, на яких днями вони оголосили "евакуацію" населення через очікуваний наступ ЗСУ. Наразі відомо, що окупанти вивозять людей з Енергодара, Токмака, Пологів, Василівки та інших міст.

За словами українських військових, окупанти "евакуюють" цивільних з прифронтових районів захоплених територій України для того, щоб згодом використовувати їх в якості "живого щита".

Російські війська активно готуються до оборони тимчасово окупованого Маріуполя. Ворог почав окопуватися безпосередньо в місті. Сьогодні, 8 травня, Андрющенко також повідомив, що в місті російські загарбники розпочали "мобілізацію" чоловіків-бюджетників.

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