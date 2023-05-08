В окупованому Маріуполі Донецької області російські загарбники розпочали "мобілізацію" чоловіків-бюджетників.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram. "Мобілізація в Маріуполі почалась", - повідомив Андрющенко. Зокрема, "військомат" вже відправив першу групу чоловіків-бюджетників на проходження "військової комісії задля мобілізації".
"Медична комісія проходить в Лікарні інтенсивної терапії (Друга лікарня на ЖМР 17)", - зазначив радник мера.
Ситуація у Маріуполі - зараз це варто знати
Як повідомляв УНІАН, російські війська активно готуються до оборони тимчасово окупованого Маріуполя. Ворог почав окопуватися безпосередньо в місті, крім того, фіксується переміщення техніки та живої сили окупантів.
7 травня Петро Андрющенко повідомив, що супротивники через Маріуполь перекинули велику кількість гусечичної техникі у бік Запорізької області.