"Військомат" відправив першу групу чоловіків-бюджетників на проходження "військової комісії", зазначив радник мера Маріуполя.

В окупованому Маріуполі Донецької області російські загарбники розпочали "мобілізацію" чоловіків-бюджетників.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram. "Мобілізація в Маріуполі почалась", - повідомив Андрющенко. Зокрема, "військомат" вже відправив першу групу чоловіків-бюджетників на проходження "військової комісії задля мобілізації".

"Медична комісія проходить в Лікарні інтенсивної терапії (Друга лікарня на ЖМР 17)", - зазначив радник мера.

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Ситуація у Маріуполі - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, російські війська активно готуються до оборони тимчасово окупованого Маріуполя. Ворог почав окопуватися безпосередньо в місті, крім того, фіксується переміщення техніки та живої сили окупантів.

7 травня Петро Андрющенко повідомив, що супротивники через Маріуполь перекинули велику кількість гусечичної техникі у бік Запорізької області.

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