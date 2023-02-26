Окупований Маріуполь став великою військово-логістичною базою - там розташовано багато живої сили ворога, техніки, ремонтних баз та складів БК.

Російські окупанти в Маріуполі не очікували ударів українських військових по їхніх позиціях і перебувають у шоці, намагаючись перетягувати техніку на інші локації.

Про це повідомив радник міского голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі інформаційного телемарафону. "Окупанти в шоці. Насправді ці три дні "бавовни" - дві з половиною доби - це просто шок. Тому що щодо протидії вони намагалися спочатку збивати нашу "кару небесну" системами ППО – це не допомогло. Потім два дні поспіль піднімали літаки – це теж не допомогло. І вони не знають, що зараз зробити, у них дуже велика проблема, це вони розуміють", - сказав Андрющенко.

За словами радника міського голови, головною проблемою для загарбників є те, що Маріуполь став великою військово-логістичною базою, і там розташовано багато живої сили, техніки, ремонтних баз та складів БК.

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"Тепер це все вони мають перемістити на більш безпечну відстань, більш безпечна відстань - найближча точка умовно - це Новоазовськ, а тут постають проблеми… Вони просто в шоці, по ночах намагаються, як розквітне "бавовна", тягати техніку з одного місця на інше", - зазначив Андрющенко.

Вибухи в Маріуполі: що відомо

22 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало 12 вибухів, було уражено склад боєприпасів в аеропорту та місця базування ворога у Кальміуському районі.

23 лютого в Маріуполі було зафіксовано три вибухи.

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