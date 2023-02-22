За даними міськради, вибухи пролунали в районі басейну "Нептун" та заводу ім. Ілліча.

Ввечері у середу, 22 лютого 2023 року, в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області вдруге за день пролунали вибухи.

"Маріуполь. Чутно вибухи в Кальміуському районі", – повідомляє Маріупольська міська рада.

Зазначається, що відомо про два вибухи. Перший стався о 22:51, а другий – о 22:53 в районі басейну "Нептун" та заводу ім. Ілліча відповідно.

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"Сподіваємось, що наші захисники продовжують бити по позиціях російських окупантів", – додали у міськраді.

Вибухи в Маріуполі

В ніч проти 22 лютого у тимчасово окупованому російськими загарбниками Маріуполі Донецької області пролунали 11 вибухів. Повідомлялося, що, ймовірно, є влучання у місцях скупчення сил російських окупантів.

Пізніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко уточнив, що вибухів було 12. Є підтвердження про ураження складу боєприпасів в аеропорту та місця базування ворога у Кальміуському районі.

Нові вибухи прогриміли в тимчасово окупованому місті вранці в середу, 22 лютого. Російські окупанти запустили оповіщення про повітряну тривогу перед "бавовною".

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