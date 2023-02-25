В "ДНР" оголосили попередні плани щодо знищеного комбінату.

Терористи так званої "ДНР" заявили, що прийняли остаточне рішення щодо "Азовсталі", у якій оборонялися захисники Маріуполя.

Як повідомляє пропагандистське "РИА-Новости" з посиланням на ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, на місці комбінату "Азовсталь" бойовики планують будувати технопарк.

"Комбінат "Азовсталь" у Маріуполі в колишньому вигляді відновлюватись не буде, заявив Пушилін. За його словами, там буде технопарк", - йдеться у повідоменні.

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Окупація Маріуполя

З початку березня Маріуполь перебував у блокаді окупаційних військ РФ. Загарбники скидали бомби на Маріупольський пологовий будинок, драматичний театр та інші будівлі, в яких ховалися мирні люди.

У Кабміні раніше заявляли, що внаслідок російської агресії було знищено понад 95% всіх споруд міста.

У середині травня захисники "Азовсталі" вийшли з території заводу. Вони тримали оборону понад 80 днів. Після цього Маріуполь опинився в повній окупації.

Раніше з'явилися фото, які підтверджують, що залізничний вокзал у Маріуполі повністю знищено російськими загарбниками. У грудні 2022 року стало відомо, що у місті окупанти планують знести цілий квартал біля заводу "Азовсталь".

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