Відомо про 12 загиблих, ще близько 30 "виведених з ладу" росіян після смакування українськими кавунчиками.

У Маріуполі рух спротиву окупантам провів операцію, в результаті якої після вживання отруєних кавунів померли щонайменше 12 ворожих бійців, ще близько 30 "виведені з ладу" і лікуються. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону Єдиних новин, коментуючи своє вчорашнє повідомлення щодо чергового отруєння окупантів.

"Маріполський спротив - він має дуже велику активність насправді. Як було з цими кавунами: дійшли до того, що шляхом прямого найму. Наші люди не приймають участь безпосередньо у передачі таких небезпечних "подарунків" росіянам, на відміну від минулого року. Завжди є люди, які понаїхали з Росії і хочуть заробити. Тобто їм продається… Операція була проста. Було зрозуміло, що йде закупівля кавунів на військовій базі. Було зрозуміло, хто буде постачати ці кавуни. Оцим людям задешево продали партію кавунів. Вона потрапила і нанесла ту шкоду, яку мала нанести", - зазначив Андрющенко.

За його інформацією, цього разу на кожного вбитого отрутою росіянина є ще кілька росіян, яких "виведено з ладу".

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"Два-три на одного померлого, які просто отруєні. Ну, і вчора росіяни самі підтвердили, що окрім цих 12 померлих, ще 7 фактів "виведення з ладу" росіян і відправлення їх до полку "Кобзона", - підкреслив Андрющенко.

Він зазначив, що не про все можна розповідати зараз щодо роботи руху спротиву в окупованому Маріуполі, допоки не буде принаймні деокуповане місто.

"Тому що люди там працюють і всі мріють про нашу перемогу", - зазначив він.

Отруєння окупантів у Маріуполі - що відомо

Напередодні у Маріуполі нагодували обідом з миш'яком "важливих гостей з Москви". Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram повідомив, що кремлівські пабліки пишуть про отруєння російських військових у Маріуполі, цього разу - кавунами. Окрім того, ці пабліки зазначали, що з початку травня в місті загнуло сім військових "при загадочних обстоятельствах".

"Читаю та посміхаюсь. Коли деталі починають вилазити назовні з того боку, стає прекрасним", - прокоментував Андрющенко.

Повідомлення про отруєння російських солдатів з'явилось напередодні у Telegram-каналі "Кремлевская табакерка". Зазначалось, що про "трагічний інцидент" стало відомо минулого тижня. За даними джерел у ФСБ та поліції "ДНР", на які посилався канал, невідомі чоловік та жінка пригостили бійців кавунами. В результаті 12 загиблих, четверо у лікарні. В кавунах виявили миш'як, йдеться у дописі російського Telegram-каналу.

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