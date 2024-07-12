Наслідки вибуху зняли очевидці.

Вдень в окупованому російськими загарбниками Маріуполі пролунав гучний вибух, у мережі повідомляють про "приліт".

О 12:18 радник міського голови Петро Андрющенко повідомив, що у місті гучно. За його даними, було завдано удару по аеропорту. "Тільки-но там були Хуснуллін та Пушилін (заступник голови російського Уряду і так званий голова "ДНР" - ред.). Та й без них там вистачає..." - написав він у Telegram.

Також Андрющенко опублікував фото та відео великого задимлення, зазначивши, що окупанти заявляють про роботу протиповітряної оборони. "Збили аеропортом у підсумку", - зазначив радник мера.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення окупаційна армія РФ втратила близько 556 тисяч 650 осіб, 1030 з них - лише за минулу добу.

У британській розвідці повідомляють, що російські втрати останніх двох місяців сягнули рекордних 70 тисяч вбитими та пораненими. За їхніми даними, у травні загарбники щодоби втрачали близько 1262 осіб, а у червні - близько 1163. Вони зазначають, що такі масштаби втрат армії РФ можуть зберегтися й надалі.

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