Всі загиблі отруїлися їжею і пивом, які їм доставили з одного з ресторанів міста, кур'єра не знайшли.

У Маріуполі на смерть отруїли шістьох організаторів майбутніх так званих виборів президента РФ, серед них були важливі "політичні шишки" з Москви.

Як пише тг-канал "Кремлівська табакерка" з посиланням на джерела в поліції ДНР, кілька днів тому в одній з маріупольських квартир були знайдені шестеро мертвих людей – четверо чоловіків і дві жінки. Повідомляється, що загиблими виявилися двоє місцевих активістів партії "Єдина Росія" і четверо гостей з Москви (в основному – політичні активісти, серед них були і співробітники ЦВК).

Відзначається, що двоє із загиблих повинні були працювати в Маріуполі на виборах, а "гості з Москви" приїхали дати їм останні настанови і провести інспекцію.

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"Всі загиблі отруїлися їжею і пивом, які їм доставили з одного з ресторанів міста. У продукти і напої були додані смертельні дози миш'яку, не вижив після цього обіду ніхто. У ресторані, звідки доставляли їжу, проведені перевірки, слідів отрути не виявлено. А ось кур'єр, який доставив отруєні обід і пиво, безслідно зник", - пише тг-канал.

"Кремлівська табакерка" повідомляє, що факт НП їм підтвердило джерело в ФСБ.

"Для того, щоб не зірвати процес голосування і не розганяти паніку, всі тіла були терміново вивезені з Маріуполя. Чотирьох загиблих поховали в Донецьку, два тіла відправлені в Москву", - пише канал.

Причетність українських активістів до події побічно підтвердили в тг-каналі "Маріуполь. Спротив".

"Ну якщо вже відомо, то можна. Коротко. Так. А ще нехай напишуть, що в будиночку по Будівельників, який віддали таким же цивільним окупантам і він раптом сьогодні втомився вогнем", - йдеться в повідомленні.

Диверсії на окупованих територіях

Нещодавно у тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області знищили місцевого колаборанта - "бізнесмена" Олександра Галія, який пішов на співпрацю із загарбниками одним із перших.

А в Криму окупанти знайшли двох дівчат, підозрюваних у знищенні десятків окупантів і намагалися їх затримати, проте диверсантки відстрілювалися і знищили кількох співробітників Федеральної Служби безпеки РФ, яких відправили на затримання.

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