Впродовж тижня прикордонники вполювали на Запорізькому напрямку близько двох десятків дронів.

На одному напрямку прикордонник з позивним "Моцарт" підбив чотири безпілотники-вбивці, які росіяни запустили по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр ДПСУ. Так, на Запорізькому напрямку "Моцарт знешкодив" FPV-дрони противника, вчасно помітивши наближення ворожих "пташок".

"Вороже звучання безпілотної авіації "маестро" вловив ще на підльоті та, озброївшись інструментом, виконав "антидронову сонату". Гра була настільки бездоганною, що "вбивчий квартет", зачарований мелодією, відійшов у вічність, так і не діставшись пункту призначення", - розповіли у ДПСУ.

Військові повідомляють, що впродовж тижня прикордонники вполювали на Запорізькому напрямку близько двох десятків дронів.

Вдалі рейди ЗСУ проти ворожих дронів

12 грудня під час атаки ворога на Одещину прикордонники втопили дрон типу Shahed-131/136. Зокрема, прикордонники Білгород-Дністровського загону у складі мобільних вогневих груп Сил оборони півдня уразили ворожий дрон влучними пострілами. Після влучання той впав у воду.

Також прикордонники знешкодили антидроновими рушницями п’ять дронів-камікадзе на Запорізькому напрямку. Усі ворожі БПЛА були споряджені вибухівкою та несли смертельну загрозу. Коли дрони-вбивці потрапили у поле зору до прикордонників, чотири безпілотники, завдяки майстерності військових, пішли в круте піке, ще один "присів" на дерево.

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