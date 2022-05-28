За його словами, ворожі втрати зростатимуть з надходженням до України західної зброї.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що у разі передачі Заходом Україні далекобійних озброєнь російські військові не зможуть виконати завдання, поставлені ним керівництвом РФ.

"Їм (російському керівництву) їх військові кажуть, що ні в якому разі! Треба лягти кістьми, але не допустити поставок. Тому що, кажуть російські військові, ми взагалі тоді нічого не можемо гарантувати, ніяких завдань, які ви перед нами ставите. Хитко-валко ще можемо якось, ціною укладання ще 20 тисяч осіб. А так - притиснуть і кришка", - зазначив він.

Реальні втрати російських військових в Україні, додав Арестович, становлять не менше 35-37 тисяч осіб.

"Це тільки кадрових, мобілізованих і всіх інших. Тому що якщо рахувати, скільки загинуло з "ЛДНР", то як би не плюс ще 20 тисяч", - сказав він.

За даними Генштабу ЗСУ, РФ втратила вже 30 тисяч військових після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тільки за минулу добу, 27 травня, українські воїни ліквідували ще 250 російських окупантів.

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