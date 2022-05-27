Радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував рішення Собору Української Православної церкви (Московського патріархату) про визнання її самостійності та незалежності від РПЦ.
Під час прямого ефіру з Марком Фейгіним Арестович заявив, що сьогодні члени Собору "вибили одну з головних ідеологічних скреп і показали жирну дулю Патріарху Кирилу".
"Не тільки матеріальну складову і сітку вибили, через яку здійснювалося дуже серйозний вплив, вибили одну з головних ідеологічних скреп, поламали сьогодні, про те, що тут війна йде за православ'я. Тому що православ'я, представлене великою кількістю парафій, показало жирну дулю і сказало: "Хлопці, нам з вами не по дорозі, тому що ви нехороші товариші", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 травня, Собор Української Православної церкви (Московського патріархату) прийняв рішення про свою повну самостійність і незалежність, і висловив незгоду з позицією Патріарха Кирила щодо війни в Україні.
У постанові Собору УПЦ зазначається, що Собор, який відбувся в місті Києві, розглянув питання церковного життя, що виникли внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.
За результатами роботи Собор засудив війну і висловив співчуття усім, хто постраждав у війні; Собор звернувся до влади України та влади Росії з проханням продовжувати переговорний процес та пошук "сильного і розумного слова, яке б змогло зупинити кровопролиття".
Щодо утворення Православної церкви України у постанові, зокрема зазначається, що Собор "не втрачає сподівання на відновлення діалогу".