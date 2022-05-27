Раніше сьогодні відповідне рішення ухвалив Собор УПЦ.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував рішення Собору Української Православної церкви (Московського патріархату) про визнання її самостійності та незалежності від РПЦ.

Під час прямого ефіру з Марком Фейгіним Арестович заявив, що сьогодні члени Собору "вибили одну з головних ідеологічних скреп і показали жирну дулю Патріарху Кирилу".

"Не тільки матеріальну складову і сітку вибили, через яку здійснювалося дуже серйозний вплив, вибили одну з головних ідеологічних скреп, поламали сьогодні, про те, що тут війна йде за православ'я. Тому що православ'я, представлене великою кількістю парафій, показало жирну дулю і сказало: "Хлопці, нам з вами не по дорозі, тому що ви нехороші товариші", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 травня, Собор Української Православної церкви (Московського патріархату) прийняв рішення про свою повну самостійність і незалежність, і висловив незгоду з позицією Патріарха Кирила щодо війни в Україні.

У постанові Собору УПЦ зазначається, що Собор, який відбувся в місті Києві, розглянув питання церковного життя, що виникли внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

За результатами роботи Собор засудив війну і висловив співчуття усім, хто постраждав у війні; Собор звернувся до влади України та влади Росії з проханням продовжувати переговорний процес та пошук "сильного і розумного слова, яке б змогло зупинити кровопролиття".

Щодо утворення Православної церкви України у постанові, зокрема зазначається, що Собор "не втрачає сподівання на відновлення діалогу".