Особливо гаряче було на Авдіївському та Криворізькому напрямках.

РФ поставила на війні в Україні невтішний для себе рекорд "двухсотих". Країна-агресор втратила вже 30 тисяч військових. Лише за минулу добу, 27 травня, українські воїни ліквідували ще 250 російських загарбників.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 30 000 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 330 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 258 (+12) од,

артилерійських систем – 628 (+5) од,

РСЗВ - 203 (+2) од,

засоби ППО - 93 (+0) од,

літаків – 207 (+1) од,

гелікоптерів – 174 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+0),

крилаті ракети - 116 (+1),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2226 (+0) од,

спеціальна техніка - 48 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються, додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ контратакували тил російських військ у Херсонській області.

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