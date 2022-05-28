РФ поставила на війні в Україні невтішний для себе рекорд "двухсотих". Країна-агресор втратила вже 30 тисяч військових. Лише за минулу добу, 27 травня, українські воїни ліквідували ще 250 російських загарбників.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 30 000 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 330 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 258 (+12) од,
- артилерійських систем – 628 (+5) од,
- РСЗВ - 203 (+2) од,
- засоби ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 207 (+1) од,
- гелікоптерів – 174 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+0),
- крилаті ракети - 116 (+1),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2226 (+0) од,
- спеціальна техніка - 48 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються, додали у Генштабі.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ контратакували тил російських військ у Херсонській області.