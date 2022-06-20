За його даними, країна втратила близько 10 тисяч захисників.

Українська армія з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну втратила близько 10 тисяч убитими та близько 30 тисяч пораненими.

Про це розповів радник глави офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону.

"Точно не скажу, але приблизно десь під 10 тисяч убитими. Відповідно (пораненими - УНІАН) приблизно 1 до 3", - сказав він.

Водночас Арестович зазначив, що близько 96-98 відсотків поранених військовослужбовців повертають назад в армію.

"Тобто це не ті поранені, які інвалідами залишаються назавжди", - зазначив радник глави Офісу президента.

Втрати Росії в Україні

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу Збройних Сил України з початку повномасштабного вторгнення українські військовослужбовці ліквідували 33 тисячі 800 російських військових.

Крім того, з 24 лютого ворог втратив: 1 тисячу 477 танків, 3 тисячі 588 бойових броньованих машин, 749 артилерійських систем, 238 реактивних систем залпового вогню, 98 засобів ППО, 216 літаків, 181 вертоліт, 601 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 130 крилатих ракет, 14 кораблів/катерів, 2 тисячі 527 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 55 одиниць спецтехніки.

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